Al Gran Premio di Aragona di MotoGP di domenica prossima non sarà presente Valentino Rossi. Il motivo lo ha spiegato lo stesso pilota della Yamaha in un messaggio social in cui ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19 dopo averne riscontrato i sintomi questa mattina.

Il primo tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo, ma il secondo è risultato positivo.



A questo punto, è sicura l'assenza di Rossi al primo appuntamenti previsti ad Aragona, ma spera di poter essere presente al MotorLand già per il 25 ottobre.

Questo è quanto ha dichiarato in proposito Lin Jarvis, managing director di Yamaha Motor Racing:«Questa è una pessima notizia per Valentino e una pessima notizia per il team Monster Energy Yamaha MotoGP, oltre che per tutti gli appassionati del MotoGP nel mondo. Innanzitutto speriamo che Valentino non soffra troppo nei prossimi giorni e che si riprenda completamente nel più breve tempo possibile. Si tratta di un secondo colpo per le nostre operazioni in MotoGP, visto che abbiamo già dovuto superare l'assenza del Project Leader Sumi-san e di cinque ingegneri YMC alla gara di Le Mans, dopo che un membro era risultato positivo e, fortunatamente, asintomatico.Quanto accaduto ci ricorda che non importa quanto si stia attenti, il rischio è sempre presente, come vediamo col crescente numero d'infezioni in Europa in questo momento. Abbiamo verificato con le autorità sanitarie italiane e ci è stato comunicato che ogni membro del nostro team che sia stato in contatto con Valentino fino a lunedì è escluso dal rischio contagio».