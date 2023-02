CASERTA - (AISNEWS) - Dopo la trasmissione su Rai-1 e il Convegno svoltosi, un mese fa, nella stracolma sala Carlo III del “Grand Hotel Vanvitelli” di Caserta, è stata programmata, a grande richiesta, Mercoledì 8 Marzo prossimo, una nuova presentazione del libro a Maddaloni (Ce). Inizio alle ore 10.00, presso la “Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D’Angelo”. Una storia vera, quella di Alfonso Bolognesi, conclusasi dopo 14 anni di processi, libro che sarà fatto conoscere anche in Istituti di Detenzione.

Una storia paradossale iniziata nel 2008. Egli, comandante della Stazione dei Carabinieri di Pinetamare - Castel Volturno, sottoposto per lunghi anni a tre procedimenti penali e condannato, per uno di questi, dopo 5 gradi di giudizio, a 4 anni di carcere - interamente espiati - in fase di revisione fu definitivamente assolto.

Interverranno relatori di spessore, che si interrogheranno sui temi trattati dal libro. Dall’errore giudiziario, al carcere possibile, al tema del processo e dei mass media fino alla testimonianza del protagonista della vicenda e alle motivazioni che hanno ispirato l’autore. Condurrà l’evento la docente universitaria Mena Minafra. Testimonial della convention il noto penalista romano Giuseppe Cincioni, avvocato di lungo corso della Grande Scuola di Avvocatura capitolina del compianto Prof. Giovanni Aricò.

Ospite di primo piano l’autore del volume Raffaele Crisileo, una brossura di 420 pagine, e con lui la “vittima innocente” protagonista del libro: il maresciallo dei Carabinieri, Alfonso Bolognesi. Sarà lui stesso a raccontare il suo vissuto da innocente in carcere. Seguirà l’intervento dell'Avv. Mario Romano, v.presidente nazionale dell'AssoStampa forense e decano dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, e quello del giornalista Ernesto Genoni che tratterà il tema “Mass media e Processo”. Concluderà l’autore del libro, l’Avv. Raffaele G. Crisileo, tenace difensore dello stesso Bolognesi.

Continua intanto l’iniziativa del libro sospeso, “chi vuole compra due libri e uno lo lascia da destinare ai detenuti”. Il testo è in vendita su Ebay e in varie librerie. Da una statistica effettuata a livello nazionale, quello di Alfonso Bolognesi, è tra i primi 5 casi verificatisi negli ultimi 50 anni in Italia, e il libro, per il quale è prevista già la ristampa, ha assunto grande interesse da un punto di vista umano e professionale.