Dal 5 novembre 2024, è disponibile in libreria Le mie ricette salvapianeta, il nuovo libro di Tessa Gelisio, un’autrice poliedrica nota per il suo impegno a favore della sostenibilità e della tutela ambientale. Con una carriera che spazia dalla televisione all’imprenditoria vitivinicola, Gelisio è anche fondatrice dell’associazione ambientalista forPlanet Onlus e promotrice attiva di iniziative ecologiche, come dimostra il premio “Top Italian Green Influencer” ricevuto nel 2019 e il suo ruolo nella Fondazione Symbola.

In questo libro, Tessa ci guida attraverso un approccio alla cucina che non si limita al piacere del palato ma abbraccia una filosofia di vita rispettosa dell’ambiente. Le sue ricette, semplici ma gustose, sono affiancate da consigli pratici per ridurre l’impatto ecologico della nostra alimentazione quotidiana.

Un manuale di sostenibilità in cucina

Non è solo un ricettario: Le mie ricette salvapianeta è un vero e proprio manuale di ecologia domestica. Gelisio insegna a scegliere ingredienti locali e di stagione, ridurre gli sprechi alimentari, e ottimizzare l’energia in cucina. Tra i suggerimenti più innovativi, troviamo:

Ricette anti-spreco come polpette fatte con avanzi di formaggio grattugiato e chips di bucce di verdure.

Meal prep e conservazione intelligente, con preparazioni base come triti di verdure e polveri aromatiche per insaporire ogni piatto.

Metodi di cottura eco-friendly, per abbattere i consumi energetici senza rinunciare al gusto.

Le ricette sono organizzate per stagione, ma con piccoli accorgimenti possono essere adattate a tutto l’anno. Ogni piatto è corredato da foto invitanti, a dimostrazione che la semplicità può essere sinonimo di eccellenza culinaria.

Un libro per tutti

Tessa Gelisio lo definisce un volume perfetto per chi ama “mangiare bene senza passare le giornate a cucinare.” Le sue ricette privilegiano la praticità e il sapore genuino, senza pretese estetiche, ma con l’obiettivo di offrire piatti sani e soddisfacenti.

Le mie ricette salvapianeta è un’opera che unisce passione per il cibo e responsabilità ambientale, dimostrando che ogni scelta in cucina può fare la differenza per il nostro pianeta.

Per approfondire il lavoro di Tessa Gelisio, è possibile visitare il sito ecocentrica.it o conoscere le attività di forPlanet Onlus su forplanet.org.