"La tutela della salute delle donne è parte integrante dell'universalità del servizio sanitario nazionale e dobbiamo averne cura perché il loro benessere è alla base del pieno sviluppo della nostra società. Abbiamo voluto dedicare questo momento di incontro per approfondire a 360 gradi le tematiche che ruotano intorno alla salute femminile. Riconoscere le specificità della donna, biologiche, sociali e culturali è essenziale per delineare programmi e azioni, organizzare l'offerta dei servizi, indirizzare la ricerca, analizzare i dati statistici. ...

L'Italia è una delle Nazioni più longeve al mondo e le donne vivono più a lungo degli uomini. Di qui l'importanza della promozione e della tutela della salute della donna attraverso tutte le età, fin dalla tutela del nascituro, e in tutti i contesti, da quello scolastico a quello lavorativo.

La prevenzione intesa come sani e corretti stili di vita e la prevenzione oncologica, attraverso l'adesione ai programmi di screening, sono determinanti per migliorare lo stato di salute ed evitare malate e malati in futuro".

Queste alcune delle dichiarazioni del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in apertura di lavori de "La Salute della donna: garantire equità e appropriatezza delle cure", evento organizzato al Ministero in occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita e promossa su iniziativa del ministero della Salute e della Fondazione Atena Onlus, che si celebra in Italia 22 aprile e giunta quest'anno all'ottava edizione.

Tra i temi al centro della giornata, la prevenzione, la medicina di genere, la ricerca, la tutela della salute, la comunicazione, la gestione dei rischi psicosociali per le lavoratrici, la sinergia tra istituzioni sanitarie e Terzo settore.

In occasione dell'evento, nella piazza antistante il Ministero della Salute, sono state offerte gratuitamente visite senologiche, mammografie, ecografie mammarie, visite ginecologiche, ecografie transvaginali e Pap Test grazie alle unità mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, fondata dal prof. Riccardo Masetti, Direttore del Centro Integrato di Senologia Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.