Lunedì 20 gennaio, a Maranello, si è ufficialmente aperto un nuovo capitolo nella straordinaria carriera di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha iniziato la sua collaborazione con la Scuderia Ferrari, entrando nel cuore pulsante del team italiano: la storica sede in via Enzo Ferrari 27 e la pista di Fiorano.

Hamilton è arrivato di buon mattino nel quartier generale Ferrari, accolto da Fred Vasseur, Team Principal, e Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. Nella piazzetta di Fiorano, intitolata a Michael Schumacher – l'unico altro sette volte campione del mondo nella storia della Formula 1 – sono state scattate le prime foto di rito. Accanto al pilota britannico, una Ferrari F40, vettura tra le preferite di Hamilton, a testimonianza di un legame sempre più forte tra il campione e l'iconica scuderia italiana.

Dopo i primi scatti, Hamilton ha visitato il box della pista e la storica casa di Fiorano, accompagnato da Vasseur e Vigna. Tra le tappe più significative, la visita all'ufficio da cui Enzo Ferrari osservava il lavoro del team: un luogo carico di storia e simbolismo, che ha permesso a Lewis di immergersi nelle radici del mito Ferrari.

Concluso il tour, Hamilton si è diretto nella sede della Scuderia per incontrare il management e Piero Ferrari, figlio del fondatore. A seguire, è iniziata una full immersion nei vari reparti, un'occasione per conoscere la squadra con cui, tra poche settimane, affronterà la prossima stagione. Domani, sono previste riunioni tecniche e briefing fondamentali per preparare al meglio la nuova avventura.

L'arrivo di Hamilton nella Scuderia Ferrari HP segna l'inizio di una collaborazione che promette di scrivere nuove pagine di storia in Formula 1. Con il carisma e l'esperienza di un campione navigato, uniti al prestigio e all'innovazione di Ferrari, le aspettative per la stagione sono altissime.

Queste le prime parole di Hamilton da pilota della Ferrari:

"Ci sono giorni che sai ricorderai per sempre. Oggi, il mio primo da pilota della Scuderia Ferrari HP, è certamente uno di quelli. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre tenuto stretto il sogno di correre in rosso. Non potrei essere più felice oggi che questo sogno si realizza.Sono incredibilmente grato a John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur e a tutti in Ferrari per la fiducia che hanno riposto in me e per avermi reso parte di questa famiglia. Sono entusiasta di iniziare questa nuova era e di incominciare a lavorare con un gruppo di persone di talento che sono per me fonte di grande ispirazione. Mi impegnerò per dare il massimo per il team, per l’azienda e per i tifosi.Oggi iniziamo un nuovo capitolo della storia di questa iconica squadra, e non vedo l’ora di scoprire le pagine che scriveremo insieme".

Crediti immagine: x.com/ESPNF1/status/1881360177078702254/photo/1