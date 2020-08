La trattativa con il Governo riparte con il nodo dell'indotto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato per il due settembre il prossimo incontro con Arcelor Mittal, dopo l'annullamento della riunione del dieci agosto, dovuto all'assenza dell'amministratore delegato Lucia Morselli. Come si apprende da fonti sindacali, nell'incontro in teleconferenza si farà il punto sulla situazione dell'indotto. Le imprese vantano un credito di 38 milioni di euro e tra loro alcune hanno attivato procedure di cassa integrazione ordinaria.

Si spera finalmente una risposta concreta e decisa del governo dopo i numerosi appelli fatti dal Presidente di Confapi Puglia, Carlo Maria Martino e anche dagli altri componenti della “Task Force Arcelor Mittal”.