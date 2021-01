Dopo il via libera della Giunta è stato costituito a Palazzo dell’Aquila il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, iniziativa portata avanti dall’Assessore alle Pari Opportunità Beatrice De Gaetano, coinvolgente il personale comunale attraverso una designazione delle organizzazioni sindacali e della stessa Amministrazione comunale.

Sei i componenti effettivi, che resteranno in carica per 4 anni con incarico rinnovabile una sola volta: Chiaramonte Maria (CSA), La Malfa Stefano (CISL-FP), La Malfa Salvatore (FP CGIL), mentre per l’Amministrazione comunale sono Puleo Giuseppa, Italiano Giuseppa, Santoro Filippo. I supplenti nominati sono: per le OO.SS. Paolini Francesco, Iarrera Anna Maria, Tricamo Maria Rita, per l’Amministrazione comunale Locantro Antonia Lucia, Malfi Massimo, Costantino Salvatore.

Prossimo passo la nomina del Presidente del Comitato nell’ambito dei componenti rappresentanti l’Amministrazione comunale. Al Comitato Unico di Garanzia – spiega De Gaetano – sono assegnati compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti dell’ente, per ottimizzarne la produttività attraverso la garanzia d’un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità; il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua; l’impegno alla rimozione di quei fattori, che possono incidere negativamente sulla parità, sul benessere e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo parità nell’accesso al lavoro, al trattamento economico, alla formazione professionale.

Per quanto riguarda la situazione Covid-19 il trend continua ad essere positivo per la città e il dato fornito dall’ASP al Sindaco nella giornata odierna è stato di ben 23 persone, che hanno avuto un riscontro negativo dal tampone, mentre i nuovi casi sono stati solo tre. Il dato complessivo dunque è di 185 positivi.