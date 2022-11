Vittoria netta quella con cui la Fiorentina ha chiuso la fase a gironi della Conference League, battendo in trasferta i modesti lettoni dell'RFS Riga per 3-0.

Tutti i gol nel primo tempo. Inizia le marcature Barak nei primi minuti, incornando il cross teso di Saponara, sorprendendo il portiere Steinbors sul primo palo. La Fiorentina segna le altre due reti nei minuti finali. Dopo un corner dalla destra, Barak corregge la traiettoria della palla con un colpo di tacco, che diventa un assist per Cabral che anticipa tutti e insacca da due passi. Subito dopo Saponara disegna dalla sinistra una traiettoria che manda il pallone ad infilarsi sotto l'incrocio.

Queste le parole di Italiano a fine match:

"Avevamo preparato la gara aggredendola e cercando il gol subito, sperando nel risultato favorevole in Turchia. L'avevamo preparata per andar forte dal 1'. Abbiamo anche dato spazio ai giovani e a chi ha giocato meno. Siamo riusciti a far quello che dovevamo e va bene così. Il rammarico è per il match d'andata, oggi l'abbiamo indirizzata subito. Sono felice del gol su palla inattiva ed era una gara simile all'andata, dove però non avevamo concretizzato. Spiace per quel match di andata che ci ha compromesso il primo posto. Maturità? Ci siam fatti trovare pronti da dopo il Twente, il sorteggio è stato difficile e batterli ci ha creato la capacità di capire cosa ci aspettasse. fare una gara così significa avere una maturità che può farci andare lontano".

Nonostante la Fiorentina abbia chiuso il girone a pari punti con il Basaksehir è però arrivata seconda e adesso dovrà affrontare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Conference League che coinvolgono 16 squadre: le otto seconde della fase a gironi della Conference e le otto terze della fase a gironi di Europa League.

Il sorteggio per gli spareggi si terrà lunedì 7 novembre, alle ore 14:00, presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Le gare d'andata sono in programma per il 16 febbraio, mentre quelle di ritorno si disputeranno il 23 febbraio.

Le vincitrici degli otto spareggi accederanno agli ottavi di finale di Conference League a marzo, negli incontri in cui affronteranno le otto vincitrici dei gironi.





