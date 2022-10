Il circo contemporaneo entra nello storico Teatro Feronia di San Sverino Marche con il progetto SIC / Stabile di Innovazione Circense

22 ottobre – 9 novembre – 10 dicembre a San Severino Marche (MC)

www.sic-elgrito.com/il-sic-entra-al-teatro-feronia



Per la prima volta il SIC / Stabile di Innovazione Circense, il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo firmato Circo El Grito, entra con tre appuntamenti al Teatro Feronia di San Severino Marche (MC). Il circo che per vocazione è nomade e con lo chapiteau illumina le piazze va in scena nella cornice magica dello storico teatro.

Dopo il successo riscosso all’inaugurazione grazie al pubblico di San Severino Marche che, con una partecipazione attiva, ha manifestato entusiasmo nel progetto, arrivano tre nuove serate adatte a tutta la famiglia. Sabato 22 ottobre, mercoledì 9 novembre e sabato 10 dicembre, i protagonisti del circo contemporaneo sono chiamati a far conoscere un’arte antica che non smette di rinnovarsi.

Apre la rassegna il 22 ottobre alle ore 20,45 una delle compagnie che ha tracciato la strada del clown contemporaneo in Italia, il Teatro Necessario. I tre clown-acrobati-musicisti si sono esibiti in più di 25 paesi tra cui Canada, Brasile, Nuova Caledonia, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Turchia, Cipro, Bulgaria, Israele e hanno vinto numerosi premi non solo per le loro innegabili doti artistiche ma anche per la loro travolgente simpatia. Il celebre trio porta in scena lo spettacolo Nuova Barberia Carloni, in cui si ricrea l’atmosfera di una barberia di provincia dove, con ironia e virtuosismi, si intrattiene la clientela fra un taglio di barba e uno di capelli. Lo spettacolo gioca sul tempo dell’attesa, attesa del cliente mentre i barbieri ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità, attesa dello spettatore, il quale non può che temere il peggio. Un’attesa che mistifica una più profonda crisi di identità, giacché “essere barbieri” significa “avere un cliente”, così come “essere attori significa “avere un pubblico”.

Il 9 novembre è la serata dedicata a un evento speciale, in cui tre dei nuovi Centri di Produzione di Circo Contemporaneo riconosciuti dal Ministero della Cultura, incrociano i loro percorsi. BlucinQue Nice, Teatro Necessario e SIC – Stabile di Innovazione Circense, per la prima volta in assoluto insieme per una performance esclusiva al Teatro Feronia, dove i fondatori dei centri ciascuno nei 20 minuti a disposizione svelano la propria identità poetica. Un’occasione unica per addentrarsi nel linguaggio del circo contemporaneo italiano.

Sabato 10 dicembre è la volta di Compagnia Baccalà con lo spettacolo Pss Pss, vincitore di 15 premi internazionali, unico, incantevole, virtuoso e divertente, è uno lavoro che mette in scena due clown contemporanei attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Personaggi senza parole ci trasportano in performance di acrobatica, giocoleria e acrobatica aera fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà̀ dell’essere. Pss Pss è stato apprezzato e applaudito più di 800 volte, in oltre 50 paesi, e in tutti i 5 continenti con enormi consensi. Un’ora di felicità!



Ricordiamo che lo Stabile di Innovazione Circense è stato premiato dalla Commissione ministeriale circhi con il punteggio più alto nella qualità artistica, sviluppato dai fondatori e direttori artistici di El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, in collaborazione con Catherine Magis, fondatrice e direttrice di UP - Circus and Performing Art di Bruxelles e con il Comune di San Severino Marche.

Circo El Grito è residente nelle Marche dal 2015, è stato il primo circo contemporaneo ad essere riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura (2015) e dalla Regione Marche (2016). I suoi fondatori sono considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia: “Una compagnia tra le più immaginifiche, non francese, ma italiana” (Il Corriere della Sera).

Informazioni complete sui biglietti di ingresso in www.sic-elgrito.com/il-sic-entra-al-teatro-feronia