Le professioni dell’arte possono rappresentare uno sbocco per i numerosi studenti che acquisiscono un diploma o una laurea nelle università e nelle accademie italiane. Molto spesso, però, gli atenei forniscono una preparazione prettamente teorica che rende difficile l’inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, in particolare, l’arte contemporanea sta offrendo sempre maggiore spazio a nuove figure professionali come il project manager, l’art handler, il courier, il registrar, l’allestitore di mostre e la didattica.

L’educazione e una preparazione adeguata possono essere estremamente utili nel momento in cui si visitano musei e gallerie, siano essi di arte antica oppure di arte contemporanea. Possedere gli strumenti per leggere un’opera equivale a comprendere quelle sfumature che introducono alla conoscenza e ad apprezzare la storia dell’arte. Per questa ragione la didattica nei musei e nelle mostre temporanee ha una missione determinante nell’educazione di tutte le fasce di età, ma soprattutto dei più giovani. Infatti la didattica è un settore in costante ricerca di sempre nuovi metodi per comunicare l’arte, ed enti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione di eventi espositivi richiedono sempre più spesso professionisti che abbiano le competenze per strutturare i percorsi didattici.

I percorsi guidati e gli atelier per le scuole forniscono agli insegnanti e ai loro studenti chiavi di lettura e di conoscenza dei linguaggi artistici contemporanei, per permettere a tutti di fruire in modo costruttivo e stimolante delle opere di collezioni e mostre temporanee.



FINALITA’

Il workshop ha come finalità quella di introdurre alle diversi forme di coinvolgimento che si possono costruire attorno a una mostra d’arte. Con questa offerta formativa desideriamo fornire tutti gli strumenti necessari per ideare gestire dei laboratori per bambini e dei percorsi creativi per gli adulti. L’obiettivo specifico di questo workshop è creare le competenze necessarie e aggiuntive per servizi didattici in ambito museale per un pubblico composto da varie età. Nel corso dei tre giorni verranno analizzati i processi organizzativi e sistemi di comunicazione multimediale per favorire l’accessibilità e la fruizione di contenuti culturali.

Il professionista che si occupa di didattica svolge oggi una missione importantissima che consiste nell’avvicinare il pubblico all’arte e alla cultura.



MATERIE DI STUDIO

Che cos’è la didattica e come si applica nei musei e mostre temporanee.

I laboratori per i bambini.

I laboratori multimediali

La creazione di contenuti.

Come comunicare una mostra al pubblico.



I DOCENTI

Francesca Colasante (Ufficio mostre della Collezione Pinault)

Aurora Fonda (direttrice della School for Curatorial Studies)

Michela Perrotta (Education Department Collezione Peggy Guggenheim)

Monica da Cortà Fumei (Fondazione Musei Civici Venezia)



IL PROGRAMMA

VENERDI 18 SETTEMBRE

Ore 10.30/11.00

Incontro e registrazione al workshop presso gli spazi della Galleria A plus A – San Marco 3073

Ore 11.00

Presentazione del programma e introduzione alla materia (Aurora Fonda direttrice della scuola)

Ore 13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 18.00

Introduzione alla didattica museale e delle mostre temporanee. Esempi e case study sviluppati dal dipartimento di didattica della Fondazione Musei Veneziani Monica da Cortà Fumei (Fondazione Musei Civici Venezia)



SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 9.30 – 13.30

La mediazione culturale e le attività educative al museo: come sviluppare nuovi pubblici attraverso un approccio innovativo e multidisciplinare.

Best practices e case studies.

(Michela Perrotta – Coll. Peggy Guggenheim)



Ore 14.30 – 18.30

Visita guidata della mostra della Fondazione Pinault e presentazione di un percorso didattico per adulti.

Francesca Colasante (Ufficio mostre della Collezione Pinault)



DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 9.30 – 13.30

Workshop "Da mediatore ad attivatore".

Mediare un oggetto artistico vuol dire associare il suo significato originario a nuove interpretazioni. Durante il workshop si cercherà di "attivare" un oggetto artistico, aprendosi alla dimensione del gioco, dell'errore e della sperimentazione.(Michela Perrotta)

Ore 13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 18.00

Workshop pratico in cui elaborare la didattica di un percorso espositivo: case study la mostra di Palazzo Grassi.

Ore 18.00

Discussione e bicchiere di prosecco presso gli spazi della Galleria A plus A



COME ISCRIVERSI

Il termine per le iscrizioni è fissato per il 30 AGOSTO 2020. Entro quella data è necessario compilare il modulo di richiesta di ammissione e inviarlo assieme al Curriculum Vitae alla mail: info@corsocuratori.com.

La conferma di ammissione verrà data il 2 SETTEMBRE 2020.

Il numero di posti disponibili è limitato, per cui coloro che saranno accettati al work-shop è richiesto di formalizzare immediatamente la loro domanda versando la quota per il workshop e inviando il modulo di iscrizione compilato che trovate sul sito.

La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

Alla fine del workshop viene rilasciato un attestato di frequenza con il programma svolto nel corso dei tre giorni di lavoro e i docenti che vi hanno seguito.

Il workshop è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.



Aurora Fonda

School for Curatorial Studies Venice

San Marco 3073, Venezia 30124



www.corsocuratori.com

info@corsocuratori.com

Tel. +39 041 2770466

Cell. +39 3477122456