È per venerdì 13 giugno l’appuntamento con la prima puntata di TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata, su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2, con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay.

Una serata di grande musica che inaugura l’inizio della bella stagione. Tanti gli artisti che saliranno sul palco, nel corso della puntata, dando il via ad un’estate all’insegna della musica.

Ospiti della prima serata: Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D'Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors.

Dopo aver fatto da scenario all’evento live, la storica Piazza del Popolo di Roma sarà protagonista degli appuntamenti televisivi, confermandosi luogo simbolo dell’evento.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

Per il quarto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits. Un progetto che prenderà forma in un racconto crossmediale, abbracciando TV, radio, digital e spazi urbani. TIM sarà presente nell’anteprima televisiva e nelle citazioni di palco, passando per una forte attivazione sui social, con contenuti curati dal TIM AI Data Lab e dedicati al ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento. Inoltre, sono previste attività in store TIM, iniziative in piazza e pre-show live, in collaborazione con Rai Radio2, pensati per avvicinare il pubblico agli artisti e creare momenti di connessione autentica.