Sono stati i piloti ufficiali Yamaha, Maverick Viñales - con il tempo di 1'37.063 - e Valentino Rossi, staccato di 142 millesimi a far segnare in FP1 i migliori tempi nelle libere del venerdì del GP di Andalusia di MotoGP, che si disputerà domenica prossima sul circuito di Jerez. Terzo tempo, messo a segno dalla KTM ufficiale della matricola Binder, con un ritardo di 3 decimi.

Per chi volesse sapere che cosa ha fatto Marc Marquez, va detto subito che oggi non è sceso in pista, preferendo non affaticare il braccio, riposare un giorno in più e sparare le proprie cartucce sabato, giornata di qualifiche.

Nella seconda sessione di prove, quella pomeridiana, ancora una volta come la scorsa settimana si sono registrati tempi superiori rispetto al mattino. Il migliore, in FP2, è stato il giapponese Nakagami sulla Honda LCR che, nella somma dei tempi, è finito ottavo nella classifica di giornata.

Mentre Quartararo oggi ha preferito non forzare, il compagno di squadra Morbidelli ha fatto registrare il quarto tempo con la Yamaha Petronas, davanti alla KTM ufficiale di Pol Espargaro e a quella Tech3 di Miguel Oliveira.

Ancora una volta, la Ducati Pramac di Jack Miller, settimo, è andata più veloce della Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso, decimo a 676 millesimi dal primo, dietro all'Aprilia del team Gresini, nona, guidata dall'altro Espargaro, Aleix.