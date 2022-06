CHIARA TAIGI su RAI Uno Mattina in Famiglia nella puntata del 4 giugno 2022

Per rivedere Chiara Taigi su RAIPlay - https://www.raiplay.it/video/2022/05/UnoMattina-in-famiglia-b8b65ead-87a4-4b8e-b688-c6458a2d19c1.html?t=2170 al minuto 0:36:30 (-0:30:22)

Chiara Taigi ha cantato su RAIUNO nel programma UnoMattina in Famiglia in occasione della puntata conclusiva della 33° edizione estiva 2022, con la conduzione di Tiberio Timperi , Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha cantato una versione esclusiva di una selezione di musiche napoletane, riprendendo la tradizione dei cantanti lirici dove si incontra e si esalta la classica e la musica popolare con un medley di tre brani, I' Te Vurria Vasà di Vincenzo Russo ed Eduardo Di Capua, Marechiare di Francesco Paolo Tosti e concludendo con una festosa chiusura di una tarantella molto classica, La Danza di Gioacchino Rossini.

Inoltre in tale occasione Tiberio Timperi ha annunciato una anteprima legata al soprano Chiara Taigi, il suo prossimo appuntamento artistico sarà a fine Giugno, un appuntamento in Australia nella nota sinfonia corale della Nona Sinfonia di Beethoven, accompagnata dalla prestigiosa Melbourne Symphony Orchestra e doppio coro alla Hamer Hall, diretta dalla M° Xian Zhang.

Si desidera dare menzione e nota di merito per lo spazio culturale e musicale nella Prima Rete di RAIUNO, ringraziando l'impegno del Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare nota dedicata al regista Marco Aprea e Francesco Maria Marcucci per la complessa mediazione tra intrattenimento e spazio culturale, a Tiberio Timperi per la conduzione e per una professionale attenzione alla musica e la classica, un pensiero particolare alla altrettanto professionale e sempre gentilissima Monica Setta e alla simpatia e naturalezza di Ingrid Nuccitelli.







RIFERIMENTI E LINK

Rivedi su RAIPlay www.raiplay.it/video/2022/05/UnoMattina-in-famiglia-b8b65ead-87a4-4b8e-b688-c6458a2d19c1.html?t=2170

Comunicato su www.facebook.com/chiarataigi/posts/2054091384763326



INFO