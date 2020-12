"Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, possa ricevere meno vaccini, questo è clientelismo territoriale. Poi bisogna valutare quanto l'importanza economica del territorio: la Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese. Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un'altra parte d'Italia".

Questa, riportata dal sito di Repubblica, è stata la dichiarazione "testuale" (sintassi inclusa) dell'europarlamentare leghista Angelo Ciocca.

Lo stesso Ciocca, successivamente, ha cercato di correggere il tiro in questo modo:

"Facciamo CHIAREZZA!!! Ditemi voi se è normale: la Lombardia con il doppio degli abitanti del Lazio, riceverà dal Governo 50.000 vaccini in meno !!! Ps. il Lazio non è mai stato zona rossa. La spiegazione del governo? Nel Lazio ci sono i Ministeri!!! Per me è INACCETTABILE!!!"



Un anno fa, il senatore Calderoli, anch'egli della Lega, al congresso del partito spiegava il perché Salvini cercasse i voti anche al Centro-Sud:

"La Lega è diventata nazionale. Lo dico rispetto a chi ha nostalgia della Lega Nord che in Italia due terzi dell'elettorato è al centro e al sud, quindi se vogliamo cambiare le cose dobbiamo prendere i voti anche di quella parte del paese. Siamo e restiamo un partito popolare, che sta vicino alla gente, motivo per cui tanti oggi votano la Lega. Lo statuto non risponde più alle esigenze del movimento. Abbiamo l'esigenza di avere due soggetti giuridici diversi quindi avremo la Lega nord e la Lega Salvini Premier. La lega Nord continuerà a esistere... anche perché dobbiamo rispettare gli impegni presi con la procura di Genova".

Come è evidente, le due dichiarazioni, quella di Calderoli ieri e quella di Ciocca oggi, confermano quello che Salvini nega, che la gente non capisce e che la Lega cerca di nascondere: a "Matteo", al di là degli slogan, degli italiani non importa nulla... a lui interessa solo fare il bene dei padani. Gli italiani sono per lui carne da cannone, utile per vincere la guerra, e pertanto sacrificabile.

Come sinceramente ha detto Calderoli, per fare gli interessi del Nord, la Lega ha bisogno dei voti del Centro-Sud. E una volta ottenuti?

Nel caso Salvini vada a Palazzo Chigi, per soddisfare i contenuti del referendum consultivo del 2017, a Lombardia e Veneto verrà concessa tutta l'autonomia che le due regioni richiederanno... in base alle loro convenienze. E agli italiani del Centro-Sud che avevano votato Lega e vedranno diminuire servizi e tutele, Salvini che cosa dirà? Quello che dice già adesso: è colpa degli immigrati scaricati dagli scafisti con l'aiuto dei comunisti.