Un viaggio tra insicurezze e speranza nel nuovo singolo che debutta sui digital stores e radio in promozione nazionale dal 27 novembre.

Disponibile da mercoledì 27 novembre su digital stores e in rotazione radiofonica nazionale, “L'ombra degli altri” è il nuovo singolo di Riccardo Fenu, giovane cantautore nato a Cagliari che con la sua voce autentica e potente regala al pubblico una canzone capace di toccare corde profonde. Il brano esplora un tema universale e personale allo stesso tempo, quello della ricerca della fortuna, della propria strada, di un significato che spesso inseguiamo senza afferrarlo chiaramente. Le strofe trasmettono un intreccio di emozioni contrastanti, dalla confusione alla paura di non essere mai abbastanza, di sentirsi appunto “l'ombra degli altri”. Ma è nel ritornello che tutto cambia e prende vita una nuova consapevolezza. La canzone diventa così un inno di speranza, il manifesto di chi non vuole rassegnarsi e crede fermamente che la vita possa ancora riservare quella luce tanto desiderata.

La metafora centrale dell'ombra è elemento cardine di “L’ombra degli altri”, suggerendo che non sempre essa sta dietro. Dipende dalla luce, dalla prospettiva. È un invito forte e chiaro a tutti coloro che si sentono sopraffatti dagli eventi o dalle aspettative degli altri, a ritrovare la propria strada, a cambiar prospettiva, fino a orientarsi verso la propria luce.

https://open.spotify.com/intl-it/album/5lYESDb13pv4ZxFftfVOWB?si=7YT8Y0hnTr-XoLvwhsj95Q

Dietro questo singolo c'è la storia di un giovane artista che ha trasformato fatica e sacrifici in ispirazione. Fin da ragazzo, Riccardo ha coltivato la sua passione per la musica come autodidatta, esibendosi nei locali e componendo canzoni che rispecchiano la sua voglia di raccontarsi senza compromessi. A un certo punto della sua vita, ha fatto una scelta coraggiosa e decisiva, lasciando un lavoro sicuro per dedicarsi completamente alla musica. Con pochi risparmi e tanta determinazione, si è trasferito a Bologna, trovando una band che condivide il suo sogno e lo supporta nel renderlo realtà. “L'ombra degli altri” segna un nuovo capitolo per Riccardo Fenu: uno spazio dove ritrova se stesso e invita il pubblico a fare lo stesso. Questo singolo non è solo musica, ma un viaggio da vivere insieme.

