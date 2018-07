Chi è il migliore amico dell’uomo?

I nostri piccoli amici pelosi possono aiutarci ad alleviare moltissime delle nostre pene e sofferenze. Una ricerca, condotta presso il CDC (Center for Disease Control and Prevention) ha scoperto che i bambini che vivono con un animale domestico sono meno ansiosi e più magri di quelli che invece non lo hanno.

Ed ancora un’altra ricerca presso il College of Liberal Arts and Sciences at the University of Florida ha evidenziato come i bambini che possiedono un cane abbiano i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) più bassi rispetto ai loro coetanei senza cane; così infatti afferma il capo progetto la dottoressa Darlene Kertes: “Più i bambini dello studio tendevano ad interagire con il loro cane e più il cortisolo si abbassava.”

Ma Fido non è l’unico nostro amico ad avere funzioni di anti stress; anche cavalcare ed accarezzare un cavallo aiutano ad abbassare lo stress come anche a combattere l’ansia soprattutto negli adolescenti vedi ricerca presso la Washington University, se vuoi sapere cosa è l’ansia leggi l’articolo.

Cani, gatti, volatili, conigli ma anche criceti o semplici pesciolini rossi possono darci una mano a ridurre un po’ la nostra depressione, vedi ricerca presso l’Università di Miami. Questo è il motivo per cui molte organizzazioni e molti ospedali curano i pazienti che soffrono di depressione od altri problemi mentali facendosi aiutare da cani ben addestrati.

Questi cani sono dei veri e propri “psicologi” a 4 zampe, oltre che degli ottimi dottori. Uno di questi si chiama Sofia, e qui puoi saperne di più se ti interessa leggere la sua storia.