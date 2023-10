Al 63' Dumfries appoggia indietro per Thuram, che da una decina di metri, con un tiro di prima, supera il sempre ottimo Trubin. Con questo gol, meritatissimo per quanto fatto vedere nell'arco dei 90 minuti (due i legni colpiti da Lautaro Martínez), l'Inter ha superato per 1-0 il Benfica, portandosi in testa al Gruppo D della Champions con 4 punti insieme alla Real Sociedad, vittoriosa ieri contro il Salisburgo che in classifica segue a 3 punti davanti ai portoghesi fermi ancora a zero.

Questo il commento del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi:

"Il primo tempo è stato equilibrato e abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo essere più lucidi, poi nella ripresa abbiamo aumentato intensità e i ragazzi sono stati strepitosi, abbiamo vinto meritando contro un avversario di assoluto valore. Ho fatto i complimenti alla squadra perché avevamo giocato sabato a Salerno e i ragazzi sono stati encomiabili. Ho visto un secondo tempo di un`intensità incredibile e siamo stati bravi nonostante i pali, traverse e le parate di Trubin, potevamo essere più bravi e più fortunati. A fine primo tempo ho detto alla squadra che eravamo in partita, ho detto di rimanere lucidi e che potevamo fare meglio. Stasera però la squadra ha avuto una concentrazione e una voglia di vincere impressionante. Abbiamo avuto un pubblico meraviglioso che è stato con noi tutta la gara, li ringrazio pubblicamente".



Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1709463360985514187/photo/1