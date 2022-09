È stato di Leclerc, 1:12.345, il miglior tempo nelle prove libere del venerdì del GP d'Olanda sui 4,2 Km del circuito di Zandvoort. Il monegasco ha preceduto di 4 millesimi il compagno di squadra Sainz, a sua volta tallonato dalla Mercedes di Hamilton e dalla McLaren di Norris. Quinto l'altro pilota inglese della scuderia Mercedes, George Russell.

Stroll (Aston Martin), Alonso (Alpine) Verstappen (Red Bull), Ocon (Alpine) e Ricciardo (McLaren) gli altri piloti che completano la classifica dei top ten.

Il leader del mondiale, Max Verstappen, proprio sulla pista di casa ha avuto problemi con la sua monoposto in FP1 e ha dovuto così rinunciare a gran parte della sessione, dopo aver completato solo sette giri. Pertanto, quello che non è riuscito a fare in mattinata lo ha fatto nel pomeriggio, decidendo però di non montare le gomme morbide ed effettuare dei giri per simulare le qualifiche.

Per questo, è difficile poter ipotizzare se su questo tracciato la Red Bull possa ripetere o meno quanto ha fatto vedere in Belgio. Il dodicesimo tempo dell'altra vettura del team austriaco guidata da Perez non è di buon auspicio, ma Verstappen ha un'altra stoffa.

La seconda sessione di libere è terminata con qualche minuto d'anticipo per l'uscita di pista dell'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda finita nella ghiaia, ma senza conseguenze.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1565717547894325254