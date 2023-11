In questo articolo, esploreremo una selezione di manga ispirati a videogiochi che hanno rotto lo schermo, offrendo ai fan nuove prospettive per immergersi nelle loro avventure preferite.



Kingdom Hearts: Slivers Edition

Il manga "Kingdom Hearts, edizione Slivers" è un'opera scritta e disegnata da Shiro Amano, prendendo ispirazione da una delle serie di videogiochi più celebri di Square Enix. Questi quattro volumi conducono i lettori attraverso mondi magici, incontri con personaggi Disney iconici e un'epica lotta tra le forze del bene e del male. Scopri la storia di Sora, il Portatore del Keyblade, e dei suoi amici, mentre cercano di salvare il mondo da un oscuro destino.

Dove trovarlo: Stampato da Panini Comics, puoi trovarlo sul loro store o su Amazon.







Pokemon: La Grande Avventura

Il manga "Pokemon, la grande avventura" cattura l'essenza dell'addestramento Pokemon, seguendo le avventure di Red, un giovane allenatore determinato a diventare il Campione della Lega Pokemon. Disegnato da Mato con la storia di Hidenori Kusaka, questo manga racchiude tutta la passione che ogni appassionato di Pokemon desidera: amicizie, sfide e creature straordinarie.

Dove trovarlo: Puoi trovarlo sul sito di Jpop o nello store di Amazon.







Bloodborne

In una città avvolta da una terribile piaga, dove belve orrende si nascondono tra le ombre e il sangue scorre a fiumi per le strade, un cacciatore senza nome si sveglia iniziando la sua missione. La sua ricerca disperata del sanguesmunto, l'unica via per trascedere la caccia, lo condurrà in un mondo oscuro dove nulla è come appare. Questi cinque volumi sono stati scritti da Ales Kot e illustrati da Piotr Kovalski, Brad Simpson e Kevin Enhart.

Dove trovarlo: Stampato da Cosmo Fantasy, puoi trovare alcune copie sul loro store o su Amazon, sia in versione singola che in un cofanetto completo.