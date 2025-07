In arrivo la serie italiana: RESIDENT EVIL-Biohazard: Lisa Trevor

Tre uomini arcimilionari e senza scrupoli, Oswell Earl Spencer, il Dottor. James Marcus e Lord Alfred Ashford, segretamente scoprono un virus, in Africa – denominandolo poi “Virus T” – con l’obiettivo di trovare l’elisir dell’immortalità. Nel 1967 Lisa e sua madre Jessica Trevor, si impegnano ad attraversare i monti Arklay per raggiungere Villa Spencer, costruita dal marito architetto George, ignare di cosa si nasconda all’interno di questo magione.

La serie ALI (Artisti liguri Indipendenti), ispirata fedelmente all'iconico videogioco di Capcom per PlayStation®, ci trasporta nei fine anni ‘60.

In RESIDENT EVIL-Biohazard:Lisa Trevor, seguiamo la drammatica vicenda della famiglia Trevor, composta dal padre George, famoso architetto, la moglie Jessica e la figlia Lisa, incaricato di costruire un imponente Villa presso i monti Arklay sopra la cittadina di Raccoon city. Dopo 5 anni di costruzione e in un giorno in cui George era in giro d’affari, la moglie e la piccola Lisa vengono invitati a visitare il magione. Attraversando corridoi suggestivi e incontrando personaggi eccentrici, Jessica e Lisa saranno attirate in un vortice psicologico, rimpicciolite e sovrastate dagli enormi e labirintici interni della Villa, ma, nel mezzo di questa visita, il loro legame intenso e profondo è destinato a cambiare a favore di una lotta per la sopravvivenza.



Personaggi e cast attori del primo episodio di RESIDENT EVIL-Biohazard: Lisa Trevor

Scopriamo da vicino gli attori e i personaggi che danno vita alla prima stagione di RESIDENT EVIL-Biohazard: Lisa Trevor



Lisa Trevor (Angelina Ibragimova):

Lisa, una ragazzina di 16 anni, cresce in una famiglia benestante. Nonostante la sua apparente veste aristocratica, Lisa è una ragazzina molto dolce e umile. La sua vita prende una svolta drammatica e tragica quando scopre di poter essere la chiave per “salvare il mondo”, così a detta dal suo aguzzino. L'attrice italiana, di origine russa Angelina Ibragimova, nata nel 2011, studia recitazione nella scuola ”Steiner Waldolf Micheliana di Desenzano (del Garda).



Oswell Earl Spencer (Claudio Badano):

Spencer, un arcimilionario tormentato da traumi e fallimenti riguardo la razza umana: ha come obiettivo quello di utilizzare Lisa per i suoi esperimenti, definendola lui stesso come “l'ultima speranza dell'umanità”. Claudio Badano, attore italiano nato nel 1975, ha lavorato in diversi piccoli ruoli significativi nel film “Mixed by Erry” – nel film “Vita da Carlo” con Carlo Verdone e in “Race for glory” prodotto da Riccardo Scamarcio.



Patrick, Il Maggiordomo, del 1967 (Fabio DeFilippo):

Il maggiordomo di Spencer è appartenente a una famiglia di maggiordomi che ha sempre lavorato per la famiglia Spencer, ed è interpretato da Fabio DeFilippo. Fabio, oltre ad avere il ruolo del maggiordomo di Spencer è Produttore esecutivo della serie e Direttore della fotografia.



Jessica Trevor (casting in corso):

Jessica è la moglie di George Trevor, ruolo di una madre di un età scenica di 25 anni. Si ricerca un attrice con una capacità espressiva notevole.

Si ricerca con i capelli scuri (possibilmente lunghi e neri), ma si valutano tutte le possibili opzioni attraverso le candidature, (importante avere i capelli naturali).

Attualmente i produttori della serie stanno valutando i videoprovini delle ragazze per decidere chi dovrà interpretare il ruolo.



Patrick, Il maggiordomo di Spencer, nel 2006 (Daniele Ditozzi):

Spencer, dopo il disastro di Raccoon city, deciso a sfuggire alle autorità, si rifugia presso il suo Castello di famiglia in un angolo costiero remoto d’Europa. Dopo aver licenziato tutto il suo personale staff, rimane solo con il suo maggiordomo, Patrick, nel suo rifugio sotterraneo, continuando gli esperimenti e abbracciando un isolamento autoimposto. Ciò segna una particolare relazione lavorativa tra i due, che evolve in qualcosa di più drammatico.

Daniele svolge, anche, il ruolo nel “dietro le quinte” come supporto tecnico di produzione.



La Governante (Olga Iris “White”):

La Governante è interpretata da Olga Iris “White”. E’ una scrittrice di romanzi horror ed è Produttrice in questo primo episodio. Interpreta la Governante cinica, personale del Signor Spencer, una signora che tratta come soldati i dipendenti di sala.

Iris è denominata all’interno della produzione, oltre che come attrice anche come Produttrice.



Tess, Chef di cucina (Nicoletta Pellegrino):

Tess, chef responsabile delle cucine forte e determinata, guida la sua “brigata” di dipendenti. Il personaggio è interpretato da Nicoletta Pellegrino, residente a Cuneo- provincia del Piemonte. Nicoletta, avendo alle spalle MasterClass di recitazione cinematografica e teatrale, ha figurato in molte serie televisive, film e spot come:

-Acquaesapone per reti Mediaset;

-Striscia la Notizia (spot per i 35 anni di Striscia la Notizia);

-Televendita Vasche Docce per Primantenna;

-Video musicale del cantante Il Conte Biagio.

-Figurante reti Mediaset (Lo show dei record, Verissimo, Striscia la notizia, Le Iene) e figurante Rai (Ulisse con Alberto Angela). Nicoletta svolge il ruolo del “dietro le quinte” ed è designata come “produttrice”.

Tess sarà affiancata dalla responsabile del Castello “Beccaria” di Pieve del Cairo, Giovanna Fanelli che ha apprezzato il progetto seriale!

“E’ straordinario come gli interni del Castello siano molto simili a -Villa Spencer- del videogame; sotto il punto di vista del design e dell’atmosfera” aggiunge Andrea, ringraziando Giovanna per la possibilità di realizzare questo progetto nel castello.

Nel primo episodio sarà previsto anche l’impiego di una squadra di Soft-Air poiché interpreteranno il ruolo di “mercenari” che avranno il compito di rapire e trascinare nei sotterranei di Villa Spencer i personaggi di Jessica e Lisa Trevor.

Il Team si chiama “BAD BOYS” di San Remo e sono capitanati da Daniele Gagliardi di Ventimiglia.

Per la prima volta farà la comparsa il ruolo di “Hunk”, il famoso soldato dell’Umbrella Corporation che sopravviveva a tutte le missioni pericolose (ruolo ricordato sopratutto dalla fan base di Resident Evil); interpretato da Gabriele Cuzzolino, ragazzo di 34 anni, nato a Varese il 22 ottobre 1990.

Il Presidente ALI, Andrea Iacona, che dirigerà le riprese, ricerca professionisti ma anche chi è ancora aspirante attore/attrice!

Il lavoro viene regolarmente retribuito, generalmente per chi è un professionista, ma chi è un aspirante può scegliere di ricevere il materiale audiovisivo e fotografico delle giornate di riprese così’ da ampliare il suo portfolio e altri benefici legate a un percorso cinematografico che saranno spiegati in terza sede.

Grazie al suo cast così eclettico e talentuoso RESIDENT EVIL-Biohazard: Lisa Trevor traspone i personaggi e la trama del videogioco sul piccolo schermo in modo fedele alla saga videoludica di Capcom!

Il primo episodio ha come obiettivo, in esclusiva su YouTube, di essere visionato nel periodo di Halloween.





Chi desidera contribuire alla realizzazione di questo progetto seriale, Andrea fornisce tutti i contatti:

Andrea Iacona- Presidente Artisti Liguri Indipendenti

Cell: 3205533478

IG: alistreaming

TikTok: alistreaming

Youtube: ALItube

Gmail:[email protected]

Profilo IG del progetto seriale: @residentevilminiserieweb



