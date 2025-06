L'acclamato film d'animazione in stop-motion Savages (titolo originale: Sauvages), già uscito in Francia nel 2024, si sta preparando per un potenziale ingresso nella corsa agli Oscar del 2026. Quest'opera toccante e visivamente originale, diretta da Claude Barras, si prepara alla distribuzione negli Stati Uniti quest'anno, un passo cruciale che la renderà eleggibile per la prestigiosa statuetta nella categoria Miglior Film d'Animazione.

Savages ha già ricevuto importanti riconoscimenti, essendo stato candidato a due European Film Awards nelle categorie Miglior Film e Miglior Film d'Animazione. La sua qualità è stata ulteriormente riconosciuta con una presentazione fuori concorso nella sezione Young Audiences del Festival di Cannes 2024.

Il film affronta con maestria temi ecologici e identitari, trattandoli con uno sguardo al contempo tenero e incisivo, rendendoli accessibili e comprensibili anche a un pubblico giovane. L'opera ha conquistato la critica internazionale non solo per l'originalità della sua animazione in stop-motion, ma anche per il suo messaggio ambientale urgente. Questo ha consolidato la posizione di Claude Barras come una delle voci più sensibili e audaci nel panorama del cinema d'animazione contemporaneo.

Con un tale pedigree e un messaggio così attuale, "Savages" si annuncia come un contendente da tenere d'occhio nella prossima stagione dei premi cinematografici.