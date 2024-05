Agli Oscar 1995 la vittoria di Tom Hanks nella categoria Best Actor per la sua performance nel film Forrest Gump non fu così scontata anche se aveva vinto il Golden Globe e il SAG Award.

Il suo "rivale" più accreditato era Hugh Grant per Quattro matrimoni e un funerale (BAFTA + Golden Globe) ma fu escluso dalla cinquina degli Oscar. A quel punto il favorito dei premi dei critici americani, Paul Newman (La vita a modo mio), divenne il suo principale antagonista nella corsa all'Oscar di quell'edizione.

Scopriamo come andò la Stagione dei Premi 1994/1995 per la categoria Miglior Attore.