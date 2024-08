Cloud, il nuovo thriller di Kiyoshi Kurosawa, è la carta che il Giappone gioca agli Oscar 2025. Un film che ci trasporta in un mondo oscuro e inquietante, dove la tecnologia diventa un'arma a doppio taglio. Una storia avvincente che pone interrogativi sulla natura umana e sulle conseguenze dell'ossessione digitale.

Presentato Fuori Concorso all'ultimo Festival di Venezia, Cloud è soprattutto una storia inquietante che mette in guardia sui pericoli dell'ossessione digitale. Un film che coniuga un'estetica visivamente potente con una riflessione profonda sulla condizione umana nell'era digitale.

TRAMA: L'apparentemente innocua attività di Yoshii come venditore online si rivela un pericoloso gioco al gatto e al topo. In un'atmosfera cupa e sospesa, Yoshii si ritrova a lottare per la sopravvivenza, mentre le ombre del passato e le minacce del presente si intrecciano in un crescendo di tensione.