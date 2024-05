Il brano del poliedrico duo sugli stores digitali e dal 17 maggio nelle radio.

“Rifugio” è il nuovo singolo dei BiSOUND, eclettico e visionario duo, sui principali stores digitali e dal 17 maggio nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza e ben strutturati, che evidenziano la personalità degli artisti, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci, su cui scivola l’interpretazione vocale dei BiSOUND, autentica e sentita, che dona al tutto un forte impatto emotivo. Un mix di generi che sconfina in una evoluzione stilistica degna di nota, pronta per attirare l’attenzione di pubblico e critica. Il brano descrive un caldo rifugio che i due ragazzi scoprono dopo l'incontro di una donna elegante e dal portamento intrigante e travolgente. Parla della sensazione di sentirsi protetti non solo fisicamente, ma anche spiritualmente ed energicamente.

“Con il brano Rifugio vogliamo trasmettere sensualità, ritmo e gioia nel trovarsi in un luogo dove rifugiarsi, dove sentirsi liberi, dove amare e non solo. Far sì che le parole della canzone Rifugio e il suo instrumental possano donare una visione completa delle immagini del brano.” BiSOUND

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/2bAnkqijMZtEXP2N4YAr2K?si=d7d3231dcd1e4a3d



I BiSOUND si raccontano

Ci siamo incontrati per la prima volta due anni fa a Torino. All’inizio non ci frequentavamo neanche. Poi inaspettatamente, mentre eravamo in fase di allestimento per un Musical, a causa delle restrizioni date dal Covid, ci siamo ritrovati a condividere la stessa stanza. Abbiamo iniziato a conoscerci davvero e a condividere idee, passioni e sogni. Ci siamo legati immediatamente e la connessione che abbiamo scoperto nella musica ci ha davvero stupiti. Addirittura, guardando vecchie bozze di testi, ci siamo accorti che molti di questi combaciavano. Da quel momento abbiamo iniziato a scrivere tantissimo. Abbiamo provato a cercare la giusta strategia per scrivere, cercando le parole giuste, parole che potessero lasciare qualcosa. Ci piace molto comunicare con parole che donano immagini, per noi è questa la musica. Abbiamo provato a giocare di fantasia nel tentativo di trovare qualcosa di fresco, qualcosa che potesse fondere le nostre voci e nello stesso tempo le nostre emozioni. Si è creata una meravigliosa amicizia. Ma la cosa più inaspettata è stata la forte intesa artistica, che ci ha fin da subito entusiasmato. Successivamente, grazie ad una lezione individuale dove abbiamo cantato quattro nostri inediti, tra questi “Tutto Tace (Quando Sei)”, siamo riusciti a sorprendere Tony De Gruttola, che entusiasta ha deciso di portare avanti con noi e Daniel Bestonzo il progetto BiSOUND. Siamo arrivati così alla realizzazione del nostro primo singolo “Tutto Tace (Quando Sei)”. Attualmente in promozione con il singolo “Rifugio” in attesa dei live estivi.

Instagram: https://www.instagram.com/bisound__?igsh=eGd6bTcxb3JxMWZk

YouTube: https://youtube.com/@bisound3913?si=OMqDUx4ws0oh3_oG

TikTok: https://www.tiktok.com/@bisoundofficial?_t=8mElp0FAutE&_r=1

Threads: https://www.threads.net/@bisound__

X: https://x.com/BiSOUND__?t=0AoT-EReywW3I-luCmxVjg&s=09