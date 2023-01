La 'stella' della musica pop canadese, Justin Bieber, ha venduto i diritti musicali sul proprio catalogo di canzoni per 200 milioni di dollari a Hipgnosis Songs Capital, realtà che fa così segnare l'ennesima acquisizione di un catalogo musicale di successo, così come avvenuto per altri artisti come Bruce Springsteen e Bob Dylan.

L'accordo copre l'intero catalogo di Bieber prima del 31 dicembre 2021, con quasi 300 brani pubblicati e tanti grandi successi, che hanno reso il cantante canadese fra quelli con il maggior numero di dischi venduti d'ogni epoca.