Ormai la Fiorentina ci ha preso gusto. È la terza volta, in questa stagione che la squadra di Italiano batte l'Atalanta. La sfida di domenica valeva per la 26.a giornata di Serie A e con l'1-0 ottenuto con l'ennesimo gol di Piatek, che finora non ha fatto rimpiangere Vlahovic, la Viola adesso è tra le squadre che si possono giocare un posto in Champions, insieme a Juventus, la stessa Atalanta e la Lazio.

Nel primo tempo, la prima palla gol è per la Fiorentina, che oggi giocava al Franchi, con un colpo di testa di Gonzalez, pareggiata da un tu per tu di Koopmeiners, favorito da un Torreira infortunato che non ha coperto la sua zona di campo, che a tu per tu con Dragowski non riesce però a superarlo.

La rete partita arriva nel secondo tempo, al 56', con Piatek che, seppure con un tiro anemico, riesce a finalizzare l'assist di Gonzalez, superando da pochi passi l'incolpevole Musso. Poco dopo gli ospiti pareggiano con Malinovski, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Hateboer, scatenando le incomprensibili proteste di Gasperini che viene espulso.

L'Atalanta si butta in avanti per recuperare il risultato, ma la Fiorentina non corre pericoli, prendendosi così i 3 punti, che gli consentono di arrivare a 42 punti in 25 partite, due punti in più con cui la (quasi) stessa formazione aveva terminato lo scorso campionato. Per l'Atalanta, è invece la prima sconfitta esterna stagionale.

Per la zona Champions, la Juventus ha 47 punti, con una partita in meno, seguono Atalanta a 44, Lazio e Fiorentina a 42. Al momento, dalla lotta pare tagliata fuori la Roma che sabato è stata fermata in casa sul 2-2 dal Verona e che adesso è ottava con 41 punti.