Un rap dalle forti tinte old school che fa riflettere sulla situazione attuale della discografia tra musica usa e getta e istituzioni colpevoli.

Fuori il singolo “Sfumeggiante” dell’eclettico Smokin’ Axl sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. “Sfumeggiante” è un brano di critica ed esaltazione. Nel ritornello l'artista esprime meravigliato come non avrebbe mai pensato di riuscire a raggiungere certi risultati (come il riuscire a pubblicare un proprio album) che per lui sono molto importanti. Ciò non vuol dire che si accontenterà e punterà a traguardi più lontani possibili con il suo modo di essere “Sfumeggiante” (“Smokin'” è una citazione a The Mask, nonché il nome dell’artista). La canzone parla di come sia difficile per un artista con dei testi seri e complessi, emergere in questo mondo, soprattutto se si punta su tecnica, testi rudi e un'ironia pungente. Forse è meglio andare al Festival di Sanremo e fare scalpore (qui anche una critica verso le istituzioni musicali di oggi), tanto chi ascolta non capisce di questo genere. Le ragazze vogliono il pezzo strappalacrime, i ragazzi i testi vuoti e pieni di luoghi comuni. L'artista però è nato con degli ideali, quindi deve sudare per raggiungere i suoi obbiettivi. La canzone continua criticando la musica di oggi, sottolineando che non fa per lui, per questo lui non piacerà. Tuttavia, non smetterà di spaccare, in un mondo dove non è l'eroe, non verrà acclamato, ma è più simile al cattivo della situazione e i cattivi spesso vengono lasciati a morire. Va a finire che si dovrà arrendere alle istituzioni, ma se dovrà, lo farà a modo suo.

Storia dell’artista

Classe 1995, Smokin' Axl nasce e cresce a Mantova. Si avvicina al mondo della musica Hip-Hop fin da giovane iniziando così a scrivere i primi testi. Nel 2016 anni pubblica il suo primo mixtape “Invincibile Mixtape” e l'anno seguente pubblica “Invincibile Mixtape vol. 2”, entrambi in freedownload. Da sempre più vicino alle sonorità e agli stili dei primi anni 2000, e ispirato da artisti come Eminem, Caparezza, Rancore e Murubutu, nel 2022 pubblica “Sempre Uguale” sulle principali piattaforme di streaming, singolo che preannuncia l'uscita di “Smokin' Axl”, il suo primo progetto ufficiale totalmente autoprodotto. Dal 25 aprile 2023 pubblica su TikTok una serie di 20 16Bars, a cadenza settimanale, di martedì e venerdì, che servono ad anticipare l'uscita del suo nuovo singolo “Sfumeggiante” in uscita il 14 luglio 2023.

