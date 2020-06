202 i nuovi casi di Covid al 10 giugno, con il numero totale delle persone che hanno contratto il virus che adesso è di 235.763, mentre sono 31.710 i positivi, 1.162 in meno rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.857 in Lombardia, 3.372 in Piemonte, 2.061 in Emilia-Romagna, 965 in Veneto, 539 in Toscana, 245 in Liguria, 2.566 nel Lazio, 947 nelle Marche, 642 in Campania, 557 in Puglia, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 113 in Friuli Venezia Giulia, 550 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 50 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 54 in Calabria, 120 in Molise e 11 in Basilicata.

Tra gli attualmente positivi, 249 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto al dato di ieri che registra anche 261 pazienti in meno tra i ricoverati con sintomi, che oggi sono 4.320.

27.141 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 169.939, con un incremento di 1.293 rispetto a martedì.

Oggi i deceduti sono 71 e portano il totale a 34.114.



Il Presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato oggi che "si allarga lo spettro delle linee guida per le riaperture elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni, comprendendo anche il settore delle attività ricreative.

L’obiettivo - ha proseguito Bonaccini - è quello di dare un contributo per rimettere velocemente in moto il Paese, in condizioni di sicurezza, nella fase post-emergenza Covid-19".

Le nuove Linee Guida comprendono ora anche le schede relative ai settori congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche.

Inoltre, sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

“Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”.

“Attività ricettive” (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi).

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”).

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle “Aree giochi per bambini” e a “Cinema e spettacoli dal vivo” (quest’ultima con riferimenti a fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza).

Sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.



Il documento completo con le nuove Linee Guida può essere scaricato al seguente indirizzo:

www.regioni.it/download/conferenze/614112/