Jorge Martin (Ducati Pramac) ha dimostrato ancora una volta il suo grande feeling con il circuito del Sachsenring (nel 2023 vinse gara Sprint e Gran Premio), conquistando la pole position del Gran Premio di Germania 2024, nona gara del campionato mondiale MotoGP.

Per Martinator, quella odierna, è la 17ª pole position nella classe regina e la 38ª nel Motomondiale: 1:19.423 il tempo con cui il pilota spagnolo ha anche abbassato il record del circuito di quasi due decimi, nonostante non sia riuscito a migliorarsi nel suo ultimo tentativo di giro veloce. La prima fila delal griglia è completata, dalle Aprilia del team Trackhouse di Miguel Oliveira, secondo a soli 48 millesimi, e Raul Fernandez, terzo a 220 millesimi.

Solo quarto tempo, con attenuante, per Francesco Bagnaia, staccato di 326 millesimi. Il pilota della Ducati - come altri - non è riuscito a migliorarsi perché negli ultimi due tentativi ha dovuto abortire il giro a causa di una bandiera gialla. Bagnaia precede Alex Marquez (Ducati Gresini) quinto a 0.368 e Franco Morbidelli (Pramac) sesto a 0.523.

In terza fila l'Aprilia ufficiale di Maverick Viñales, caduto rovinosamente (ma per fortuna senza conseguenze) nell'ultima parte della Q2, affiancato da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (Ducati). Pedro Acosta, con la KTM GASGAS completa la top ten.

In Q1, un acciaccato Marc Marquez non è riuscito a qualificarsi per lottare per un posto nelle prime quattro file per 150 millesimi, dopo esser stato penalizzato dall'impeding di Stefan Bradl durante il suo ultimo time-attack. Marquez dovrà così partire dalla tredicesima posizione in entrambe le gare del weekend.

La gara Sprint, prenderà il via sabato alle 15:00.