Tesla continua a perdere terreno in borsa a causa dei problemi di produzione della Model 3

Elon Musk ha approfittato del 1 aprile per scherzare su twitter sull'andamento dell'azienda che lo ha reso famoso, inviando una serie di tweet in cui annunciava il fallimento di Tesla.

Nonostante il tentativo di sdrammatizzare la situazione, questo lunedì le azioni di Tesla sono scese di un'ulteriore 8%, a causa delle conseguenze di un incidente mortale che ha coinvolto una delle sue auto, per i problemi legati al ritardo nelle consegne del modello 3,dedicato al mercato delle auto di fascia media, e per la scadenza di un'obbligazione da 1,2 miliardi di dollari - nel marzo del 2019 - indicata ormai come titolo spazzatura.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



