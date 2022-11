Negli incontri serali di mercoledì del turno infrasettimanale per la 14.a giornata di Serie A, vincono Fiorentina, Torino e Inter.



Al Franchi, la Fiorentina supera per 2-1 la Salernitana ottenendo - comprese le coppe - la 5.a vittoria consecutiva nelle ultime cinque partite disputate. La Viola va in vantaggio al quarto d`ora con Bonaventura, che finalizza un assist di Ikonè. Poi potrebbe segnare almeno in un altro paioi di occasioni, ma Sepe è in vena di miracoli... prima su Kouamè e poi su Cabral. Al 55' la Salernitana pareggia finalizzando l'unico tiro in porta di tutto l'incontro, a seguito di una triangolazione che vede l'ex Piatek servire un assist a Dia che supera Terracciano in uscita. Il gol del meritatissimo vantaggio per la Fiorentina arriva all'81', con un incredibile assist di Saponara che serve Jovic solo a centro area. Il serbo non ha problemi a superare Sepe e depositare in porta il gol vittoria.

La Fiorentina si porta a 19 punti, superando la Salernitana ferma a 17, e torna nel lato sinistro della classifica.



All'Olimpico il Torino batte una Sampdoria, ormai in disarmo, per 2-0. Al 29' la rete con cui Radonjic sblocca la partita con un'azione personale, mentre il raddoppio arriva al 59' con Vlasic, al quarto centro in A, servito da Vojvoda. Per la Sampdoria è la terza sconfitta consecutiva e resta al penultimo posto in classifica con 6 punti, registrando la peggior partenza di sempre in A. Il Torino sale a 20 punti.



Risultato senza appello quello di San Siro tra Inter e Bologna, con l'undici di Inzaghi che supera i felsinei per 6-1 con un punteggio tennistico, riscattando la sconfitta subita domenica ad opera della Juventus.

Nei primi 20 minuti della partita è quasi solo Bologna, con Onana che è chiamato a fare gli straordinari prima su Barrow e poi su Arnautovic. Il gol al 22', con il tiro destinato ad uscire di Orsolini che viene fortuitamente deviato in gol da Lykogiannis, è il giusto coronamento di quello che fino a quel momento si era visto in campo.

A quel punto, però, l'Inter si sveglia ed inizia la fiera del gol, con Dzeko che pareggia al 26', poi c'è il raddoppio di Dimarco su punizione dal limite e infine il gol di testa di Lautaro Martinez sull'angolo battuto da Calhanoglu. Tre anche i gol messi a segno nella ripresa. Al 48' Dimarco fa doppietta con un tiro a giro sul secondo palo. Il quinto gol lo segna Calhanoglu su rigore, mentre il sesto lo realizza Gosens che va a chiudere sul secondo palo un cross di Dzeko.

Con questo successo l'Inter sale a 27 punti e raggiunge l`Atalanta, battuta a Lecce. Il Bologna, dopo tre successi di fila, rimane fermo a 16 punti, raggiunto dal Sassuolo, al dodicesimo posto.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1590721858911219713