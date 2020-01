Secondo informazioni attendibili, alcuni dei mercenari al servizio del governo turco in Libia, cercano di dileguarsi e raggiungere le coste europee. Secondo le fonti, finora 17 di questi hanno raggiunto l'Italia.

Si presume che il numero dei mercenari turchi trasferiti dalla Siria in Libia siano 2400 individui. In Siria questi, venivano usati per invadere e saccheggiare le aree curde, proprio i curdi che hanno combattuto lo stato islamico in Iraq e Siria.

La lotta all'Isis non era per nulla facile, tra le file dei combattenti curdi circa 11.000 hanno perso la vita.

L'osservatorio siriano per i diritti umani con sede a Londra ha comunicato che i mercenari che intendono lasciare la Libia e raggiungere l'Europa sono fuggiti verso l'Algeria con l'intento di imbarcarsi via mare verso le coste italiane.