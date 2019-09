Quali sono le 7 migliori attrici favorite per una nomination agli Oscar 2020? (previsioni settembre)

Con le proiezioni al Toronto International Film Festival e al Telluride Film Festival cambiano leggermente le previsioni per la categoria miglior attrice per i prossimi Oscar.

In tal senso rispetto a quelle del mese di agosto spicca l'inserimento di Jennifer Lopez per Hustlers che ha letteralmente convinto la critica americana compatta nel definirla la miglior interpretazione della sua carriera.

Sale per quotazioni Renee Zellweger dopo la standing ovation al TIFF per il suo lavoro nel biopic Judy sulla figura privata e pubblica di un mito del cinema, Judy Garland.

La Zellweger grazie a questo ruolo potrebbe ritornare ad Hollywood in grande stile dopo una serie di insuccessi.

In questo modo conquisterebbe la 4 nomination della sua carriera dopo aver vinto l’ambita statuetta come supporter nel 2004 per Ritorno a Could Mountain.