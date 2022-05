Prima fila tutta Ferrari al GP di Miami, con Charles Leclerc che con il tempo di 1:28.796 è stato più veloce di soli 10 millesimi del compagno di squadra Sainz, che a sua volta ha superato Verstappen di 5 millesimi.

Il pilota olandese, che partirà dalla prima casella della seconda fila ha abortito l'ultimo tentativo in Q3 per un errore da lui commesso nel primo settore, finendo largo alla curva cinque. Al suo fianco, con il quarto tempo, partirà Sergio Perez con l'altra Red Bull.

In terza fila ottimo quinto tempo per l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che si è piazzato davanti alla Merecdes di Lewis Hamilton. Il team anglotedesco non ha mantenuto le premesse del venerdì, con quasi un secondo di distacco dai migliori tempi, senza dimenticare che Russell non è riuscito a superare la Q2, dopo aver evitato un perilcoloso fuori pista a causa dei saltellamenti che ancora affliggono la vettura.

Le Alpha Tauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda hanno ottenuto, rispettivamente, la settima e la nona posizione, separati tra loro dalla McLaren di Lando Norris e dall'Aston Martin di Lance Stroll.

Domenica, la gara prenderà il via alle 21:30.