L'attesa dei tifosi della Juventus sta per terminare: tra qualche ora i bianconeri avranno, ufficialmente, un nuovo allenatore dopo la separazione da Massimiliano Allegri e il breve "interregno" targato Montero.

Come riportato da alcune fonti, Thiago Motta, che ha già firmato il contratto che lo lega alla Juve, verrà annunciato ufficialmente oggi pomeriggio come nuovo allenatore del club bianconero.

Per il tecnico italo-brasiliano ex Bologna, dunque, inizia nuova avventura, sicuramente non priva di grandi responsabilità.