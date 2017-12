“Ma voi… Come stai?!” Anna Maria Barbera imperversa ancora

In tournée da due stagioni, si prepara ad affrontare il pubblico fino a giugno 2018, iniziando dalle prossime “tappe” del 28 Dicembre a Marcianise (Caserta) e del 31 dicembre ad Arenzano (Genova), con ilo Capodanno in Piazza Mazzini.

IL PUBBLICO NON MI HA MAI “SCONSOLATA”!

Anna Maria Barbera, dopo il grande successo raccolto lo scorso anno, prosegue l’appuntamento in teatro con lo spettacolo “Ma voi… Come stai?!” in compagnia del Leoravera Jazz Trio.



Questi i prossimi appuntamenti:

28 DICEMBRE – MARCIANISE (Caserta)

31 DICEMBRE – Capodanno in Piazza Mazzini – ARENZANO (Genova)

20 GENNAIO – Teatro Galleria Legnano – LEGNANO (Milano)

26 GENNAIO – Teatro Michelangelo – MODENA

27 GENNAIO – Teatro Brixia Forum – BRESCIA

17 FEBBRAIO – Teatro Politeama Ruzzi – VASTO (Chieti)

28 FEBBRAIO – Palacongressi Lugano – LUGANO (Svizzera)

19 MARZO – Teatro Nazionale – MILANO

11 APRILE – Teatro Duse - BOLOGNA

05 MAGGIO – Pala Creberg Bergamo – BERGAMO

_©Angelo Antonio Messina