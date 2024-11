Le piante:animali che si muovono molto lentamente....

Secondo Jack C Schultz, le piante sono "solo animali che si muovono molto lentamente".Le piante possono adattarsi molto bene a ciò che devono fare. Potrebbero non avere il sistema nervoso, il cervello e le funzioni che riteniamo siano legate alla complessità, ma si comportano bene in altre aree. Ad esempio, sebbene le piante non abbiano occhi, piante come l'Arabidopsis hanno almeno 11 tipi di corpi che ricevono la luce e noi in questo siamo poveri, perché ne abbiamo solo quattro. Ciò significa che, in una certa misura, la loro visione è più complessa della nostra. Le piante hanno priorità diverse e i loro sistemi sensoriali riflettono esattamente questo. Come ha sottolineato Chamovitz nel suo libro: "Per le piante, la luce è più di un segnale; la luce è anche cibo”. Pertanto, sebbene le piante affrontino molte delle stesse sfide degli animali, i loro bisogni sensoriali sono determinati anche dalle loro caratteristiche. "Il fatto che le piante siano radicate nel terreno e non possano muoversi significa che in realtà devono sapere di più sul nostro ambiente di noi", ha detto Chamovitz. La consapevolezza che abbiamo alcune cose in comune con le piante potrebbe essere un'opportunità per accettare che siamo più simili alle piante di quanto vorremmo pensare, proprio come le piante sono più simili agli animali di quanto normalmente supponiamo. le somiglianze dovrebbero avvisarci della sorprendente

complessità delle piante e dei fattori comuni che collegano tutta la vita sulla Terra. Questo sarà il tema delle installazioni nel nostro parco naturalistico e di scultura.