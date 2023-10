Roma, 7 ottobre: “ La nostra piena solidarietà allo Stato di Israele, oggetto da questa mattina, di un attacco terroristico senza precedenti, volto a contrastare il diritto all’esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele, minandone i suoi valori che lo rendono l’unica democrazia del Medio Oriente.

Riteniamo che Israele abbia tutto il diritto a difendersi e ristabilire pace e ordine all’interno dei propri confini respingendo ogni attacco. Auspichiamo altresì il pronto intervento della comunità internazionale che condanni il terrorismo islamico e contribuisca al ripristino della pace”. Lo dichiarano il Presidente del Transatlantic Friends Of Israel sen. Scurria e i vicepresidenti on. Bergamini, on. Carè, on. Cesa, on. Gruppioni e on. Matone a nome di tutta l’organizzazione.