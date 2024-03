Il brano del compositore sugli stores digitali e nelle radio

“Blue Bird” è la title track dell’omonimo EP del compositore e artista Vito Schiuma, sui principali stores digitali e dal 1° marzo nelle radio in promozione nazionale. È liberamente ispirato ad una poesia del poeta americano Charles Bukowski intitolata Bluebird. Il brano è caratterizzato da una melodia semplice, rielaborata più volte, con tratti cupi alternati a sonorità più aperte. Il tema principale descrive la metafora del Bluebird, ossia una parte di noi stessi che cerchiamo di reprimere e tenere nascosta per il timore che possa rovinare tutto, ma che inevitabilmente si libera da sé.

Ascolta il brano

open.spotify.com/intl-it/track/4Op0yAyf4LJdgkfgRlQzoy?si=a94ef5151ff5414e

Storia dell’artista

Vito Schiuma è un pianista pugliese con studi classici ma con formazione sviluppata nelle polverose strade dell’America, in particolare New Orleans. Vito Schiuma ha sviluppato un linguaggio pianistico personalissimo tra composizione e improvvisazione che lo ha portato ad esibirsi in città come New York, Los Angeles, New Orleans, Seul, Buenos Aires, Aix-en-Provence, Atene, Roma.

Oltre all’EP Blue Bird, Vito Schiuma ha all’attivo un album in pianoforte solo intitolato Oltremare che in diverse occasioni ha ricevuto il supporto della regione Puglia per il lavoro di fusione tra la tradizione popolare pugliese, la composizione e l’improvvisazione su tema.

Vito Schiuma si esibisce in pianoforte e voce o in formazione allargata combinando un repertorio di classici della città di New Orleans a composizioni originali che ricalcano le orme dello storytelling popolare.

Facebook: www.facebook.com/vitoschiumaofficial

Instagram: www.instagram.com/vito_schiuma/

Tik Tok: www.tiktok.com/@vito.schiuma?_t=8kEvKCRqvk8&_r=1

YouTube: www.youtube.com/channel/UC5RCN2nht3v-u6S5BwJij1g

Website: www.vitoschiuma.com