Da lunedì 6 settembre nuovi orari di ricevimento del pubblico da parte degli uffici demografici e statistici del Comune.

Con ordinanza sindacale è stata disposta l’apertura degli sportelli tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30, mentre nelle giornate di martedì e giovedì il servizio sarà assicurato anche dalle 16:00 alle 18:00, un provvedimento che rispetto al passato prevede una giornata in più di apertura degli uffici proprio per migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini evitando anche assembramenti.

L’ordinanza disciplina le modalità di accesso, ovviamente sempre indossando la mascherina, in maniera contingentata (uno o due utenti per volta) e tutte le misure da rispettare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Diminuisce ancora il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, oggi in città sono 158 i milazzesi risultati positivi al tampone, sempre sei i ricoverati in ospedale.