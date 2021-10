Continua a crescere International Blog Web Tv, la tv online del sito creato da Giulio Strocchi, disponiblile in diretta Facebook, Twich, Youtube e Instagram. Non solo, in audio può essere ascoltata su Radio Wi Fi Official (http://www.radiowifiofficial.it). In regia dei programmi qui citati, c'è Daniele Ugoni, un professionista che è anche fotografo e fotoreporter.

Mercoledì 13 ottobre alle 21, in "Casa Vanessa", lo show condotto da Vanessa Radosti, ecco Dj LORENZOSPEED*: vicedirettore di International Blog, è un professionista che getisce anche tre diversi siti web ed è anche speaker radiofonico nella radio veneta "Radio Gamma 5". Su questa emittente conduce "Amore Radio Show" e "The Sounday Radio Show".

Giovedì 14 ottobre alle 21, in "Musica Senza Limite Live", lo sho condotto da Piero Palermo (titolare di Radio Wi-Fi Official) ecco il tiktoker Paolo Viola, un personaggio che vanta oltre 129mila follower sulla piattaforma e oltre 2.7M mi piace sul suo profilo. Come "A casa Vanessa", anche "Musica Senza Limite", viene trasmessa in diretta dallo studio radiofonico di Radio Wi-Fi Official.

International Blog, sito creato e gestito da Giulio Strocchi nel 2017, si è ormai si è ritagliato uno spazio importante per chi ama lifestyle, moda e divertimento. "Quella della web tv è un'avventura a cui tengo molto e a cui ho dedicato molte energie", racconta Giulio.

https://www.internationalblog.eu/

https://www.facebook.com/InternationalBlog2021

https://www.instagram.com/theinternationalblog/