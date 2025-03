La nota producer e performer DJ-V pubblica il suo nuovo singolo “LOVE LIKE A MAGNET”: un brano che trascende i confini della dance music convenzionale, plasmando un'esperienza sonora dove architettura elettronica e poesia si fondono in perfetta simbiosi. Il brano sarà disponibile in due versioni: la versione originale e una extended version pensata specificamente per i club e le sale da ballo.

La struttura del pezzo si sviluppa attraverso versi intrisi di magnetismo emotivo ("I feel this out down to the core", "I feel the warmth like a sunrise") fino all'ipnotico mantra del drop "In my body", che si insinua nella mente dell'ascoltatore con elegante persistenza. Un viaggio sensoriale che cattura l'essenza stessa dell'attrazione universale.

"LOVE LIKE A MAGNET esplora quella misteriosa forza che governa le nostre emozioni più profonde", rivela DJ-V: “Ho voluto creare un ponte sonoro tra il tangibile e l'invisibile, tra il battito del cuore e il ritmo della dance, traducendo in musica quella potenza magnetica che muove l'anima”

https://open.spotify.com/intl-it/track/7pS2yvPYCovNh2NNI22Dvh

L’ARTISTA

Veronica Niccolai, che il mondo della musica elettronica conosce come DJ-V, incarna la perfetta sintesi tra rigore architettonico e libertà creativa. Definita come "Sound Architect", plasma paesaggi sonori dove ogni frequenza trova il suo spazio ideale, creando architetture musicali che sfidano le convenzioni del genere. Il suo talento l'ha portata a conquistare alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del panorama internazionale: dagli iconici Hard Rock Cafe alle curve del Mugello Circuit, alla MotoGP di Misano, alla Final Eight LBA al Mandela Forum, fino alla storica Piazza della Signoria a Firenze durante il Tour de France. Nel 2024, ha ulteriormente ampliato i confini della sua arte diventando broadcaster su Bigo Live, dove propone dj set esclusivi e contenuti dedicati alla musica elettronica.

RELEASE

LOVE LIKE A MAGNET è disponibile su tutte le principali piattaforme per etichetta discografica Latlantide. Il brano sarà supportato da una campagna promozionale che includerà anche performance live e contenuti speciali sui canali social dell'artista.