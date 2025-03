Dopo tanta attesa, è finalmente disponibile La Radio non Mente, il libro che ha sollevato scalpore e curiosità tra fan e critici. Il celebre conduttore radiofonico Ares Devinar, noto per il suo stile irriverente e provocatorio nel programma Le Cazzate di Ares, si racconta a nudo in questa pubblicazione, offrendo una prospettiva intima e personale sulla sua vita.

Pubblicato da Family Editore, La Radio non Mente esplora le esperienze, i pensieri e le emozioni di Ares, svelando un lato sconosciuto del conduttore che va oltre la sua figura pubblica. Il libro è un viaggio autentico attraverso le sfide, le vittorie e le riflessioni di un uomo che ha saputo conquistare il pubblico con la sua schiettezza e sincerità.

Questa opera, che mescola riflessioni personali e aneddoti divertenti, offre ai lettori l’opportunità unica di scoprire il vero Ares, al di là delle sue performance radiofoniche. Se siete curiosi di conoscere la persona dietro il microfono, La Radio non Mente è il libro che fa per voi.

Disponibile in versione cartacea al prezzo di 11,00€ e in formato eBook a 8,00€, La Radio non Mente è già acquistabile su piattaforme online come Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria e altri store. È anche possibile prenotarlo in libreria!

Non perdere l’occasione di scoprire il lato più umano di uno dei conduttori più discussi e amati d’Italia!