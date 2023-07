Il Consiglio NATO-Ucraina si è riunito mercoledì (26 luglio 2023) per affrontare la grave situazione della sicurezza nella regione del Mar Nero a seguito della cessazione unilaterale da parte della Russia dell'accordo sul grano. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha convocato la riunione su richiesta del presidente Volodymyr Zelenskyy.

Gli alleati e l'Ucraina hanno condannato fermamente la decisione della Russia di ritirarsi dall'accordo sul transito del grano tramite il Mar Nero ei suoi tentativi deliberati di fermare le esportazioni agricole dell'Ucraina da cui dipendono centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Hanno anche condannato i recenti attacchi missilistici della Russia su Odessa, Mykolaiv e altre città portuali, compreso il cinico attacco di droni di Mosca contro l'impianto di stoccaggio del grano ucraino nella città portuale di Reni sul Danubio, molto vicino al confine rumeno.

Gli alleati hanno notato che la nuova cintura della Russia sul Mar Nero, che sconfina nella zona economica esclusiva della Bulgaria, sta creando tensioni e gravi ostacoli alla libertà di navigazione.

Il vice segretario generale Mircea Geoana, che ha presieduto il Consiglio, ha dichiarato:

"La Russia continua a mostrare totale mancanza di rispetto per il diritto internazionale e per le persone in tutto il mondo che dipendono dal grano ucraino. La Russia sta minacciando navi civili, terrorizzando città pacifiche e distruggendo parti del patrimonio culturale mondiale con i suoi attacchi brutali. La NATO è unita. Siamo solidali con i nostri alleati del Mar Nero, continueremo a proteggerci a vicenda e continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario".

Il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato: "La Russia ha la piena responsabilità delle sue azioni pericolose e di escalation nella regione del Mar Nero. La Russia deve smetterla di usare come arma la fame e di minacciare le persone più vulnerabili del mondo con l'instabilità alimentare. Le azioni della Russia pongono anche rischi sostanziali per la stabilità della regione del Mar Nero, che è di importanza strategica per la NATO. Gli alleati stanno intensificando il sostegno all'Ucraina e aumentando la nostra vigilanza. Rimaniamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato da qualsiasi aggressione".

Gli alleati hanno accolto con favore i continui sforzi della Turchia per rivitalizzare l'accordo sul grano e gli sforzi di altri alleati - tra cui Bulgaria e Romania - nonché dell'Unione europea e delle Nazioni Unite per consentire la continua esportazione di grano ucraino via terra e via mare. Gli alleati hanno anche chiarito che continueranno a fornire all'Ucraina un'importante assistenza militare, economica e umanitaria.

La NATO e gli alleati stanno intensificando la sorveglianza e la ricognizione nella regione del Mar Nero, anche con aerei da pattugliamento marittimo e droni. Dallo scorso anno, in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la NATO ha notevolmente aumentato la sua presenza nella regione, anche con due nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria e Romania.

Oggi si è svolta la seconda riunione del Consiglio NATO-Ucraina, dopo la riunione inaugurale al vertice di Vilnius di inizio luglio.



Come è facile comprendere dal comunicato rilasciato a fine riunione dall'Alleanza atlantica, l'area del conflitto russo ucraino si sta allargando ormai anche a tutta l'area del Mar Nero, dove oltre a Georgia e Turchia, si affacciano soprattutto Bulgaria e Romania, interessate da un possibile traffico di navi verso l'Ucraina. I confini marittimi sono sempre stati "labili" in base a come le diverse nazioni hanno ritenuto più conveniente interpretarli. Quel che però è certo è che un determinato tratto di mare è comunque di esclusiva competenza del Paese che vi si affaccia. In teoria le navi che una volta attraversato il Mar di Marmara facessero cabotaggio lungo le coste di Turchia, Bulgaria e Romania potrebbero raggiungere la costa Ucraina indisturbate... teoricamente.

Sul fronte terrestre, gli ucraini dichiarano progressi nel Donetsk, mentre i russi pretendono di aver distrutto 22 carri armati, 10 veicoli da combattimento e ucciso oltre un centinaio di nemici nell'area di Zaporizhzhia. Comunque sia, in questo momento i due eserciti si stanno fronteggiando lungo l'attuale linea di confine, senza che questa venga però modificata.