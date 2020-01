Giovedì, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - come si legge in un comunicato diffuso dal Senato - ha proseguito l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di ministro dell'Interno pro tempore. Il Presidente relatore, Maurizio Gasparri, ha illustrato la propria proposta conclusiva, volta a proporre il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere. Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Augussori, Ginetti, Crucioli, Bonifazi, Rossomando, Stefani, Modena, Evangelista, Grasso e Paroli, ai quali ha replicato il Presidente relatore, il seguito dell'esame è stato rinviato.

Il voto in Aula era previsto per il 20 gennaio. Ieri, però, la conferenza dei capigruppo del Senato, all'unanimità, aveva deciso di sospendere i lavori sia dell’Aula che delle Commissioni dal 20 al 24 gennaio, rimandando il tutto a dopo le elezioni regionali del 26 gennaio, che si terranno anche in Emilia Romagna.

In funzione di ciò, anche il voto al Senato se mandare o meno a processo Salvini è stato rinviato a dopo le elezioni.

Salvini ha commentato la decisione dicendo che la maggioranza ha paura di perdere la faccia, "sono senza onore e senza dignità"...







Ovviamente, Salvini avrebbe utilizzato il voto, in base all'esito, come strumento della propria propaganda: se fosse stato mandato a processo avrebbe inscenato il ruolo del martire, in caso contrario avrebbe detto che sarebbe stata la dimostrazione che lui aveva ragione, che aveva fatto bene a tenere come ostaggi migranti e militari, ecc.

Rimandando il voto, a Salvini è venuto meno un supporto alla propria propaganda su cui aveva fatto la bocca e che, probabilmente, riteneva decisivo per vincere le elezioni regionali.

Certo, uno potrebbe anche chiedersi che diavolo c'entri tutto questo con il governo di una regione. Ma la gente che andrà a votare non se lo chiede, soprattutto coloro che voteranno a destra, perché altrimenti si chiederebbero anche perché diavolo Salvini percorra l'Emilia Romagna in lungo e in largo quando il candidato alla presidenza della regione presentato dal centrodestra è Lucia Borgonzoni.