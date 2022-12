Per Rivedere Mille Cherubini in Coro https://youtu.be/1QA_DvQNicY?t=3578Panis Angelicus e intervista https://www.youtube.com/watch?v=LzTwdrs_Pug

Chiara Taigi è stata ospite su TV2000 nel programma “ Di Buon Mattino “, accompagnata dal M° Enrico Zucca, ha cantato “ Mille Cherubini in coro ” di Franz Schubert (Wiegenlied, D 498) nella versione italiana di Alois Melichar e in seguito Il “Panis Angelicus” musicata da Cesar Franck in occasione del bicentenario dalla nascita del compositore, sulle parole di San Tommaso d'Aquino come parte dell'inno latino Sacris solemniis.

Hanno presentato Antonella Ventre e Giacomo Avanzi, nel programma di Fausto Della Cieca.

Chiara Taigi che nel 2022 festeggia il trentennale di carriera ha voluto descrivere una vita dedicata alla passione per la musica ed il canto, nella ripresa della speranza che gli artisti e l'arte possa rivivere e coinvolgere in una vita piena anche i più giovani nell'arte e nella musica.

Il coraggio ci guida ad affrontare i grandi sacrifici di una carriera artistica, ma non si percepiscono come sacrifici perchè sono ripagati da una vita molto speciale e da una vita di passione, sono dei modelli di vita sani che elevano, dove l'impegno personale e la serietà premiano e possiamo essere noi stessi dono per gli altri.

Sono stati presentati i prossimi appuntamenti di Chiara Taigi:

17 Dicembre 2022 nella Abbazia di Fossanova con l'Orchestra di Fiati della Polizia di Stato

21 Dicembre 2022 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta (Messina), Concerto “Cum Jubilo” ispirato a Sant'Agostino dove cantare "cum jubilo" vuol dire “Comprendere e non saper spiegare a parole cosa canta il cuore...”

6 Gennaio 2023 nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma

Si ringrazia la rete di TV2000 e inBLU2000, il Direttore di Rete Vincenzo Morgante, gli Autori, i Conduttori, la Regia, Tecnici Audio e Video e tutti i Collaboratori per il grande impegno profuso, ad Antonella Ventre e Giacomo Avanzi per il grande impegno professionale ed il porgere sempre in modo gentile ed un ringraziamento particolare a Simone D'Ascenzi per aver creato un bel pathos sulla tematica ed un ringraziamento particolare a Giacomo Difruscolo per l'attenzione, la passione per la Cultura, per la Musica e l'Arte nel suo insieme.

