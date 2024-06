Dopo Di Gregorio, la Juventus è vicina a un altro grande affare di mercato: il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. La società bianconera sta trattando con l'Aston Villa sulla base di un accordo che comprende le cessioni di McKennie, Iling Junior e un conguaglio tra i 18 e i 20 milioni di euro. Gli ultimi giorni serviranno proprio a limare le ultime differenze sulla parte cash da devolvere agli inglesi





La Juventus del futuro cerca di aggiungere subito un altro tassello. Perfezionato l'arrivo di Di Gregorio dal Monza, con l'uscita di Szczesny verso l'Al Nassr, i bianconeri iniziano a sistemare gli altri reparti sia in entrata che in uscita. A centrocampo è vicino l'acquisto di Douglas Luiz, brasiliano dell'Aston Villa: operazione da 18-20 milioni di euro di cash, più i cartellini di McKennie e Iling Junior. Ancora da limare l'esatta cifra dell'esborso economico, ma la chiusura è vicina.

La carriera e le statistiche di Douglas Luiz



Classe 1998, il giocatore dei Villans è a Birmingham da cinque stagioni, acquistato nel 2019 dal Manchester City per quasi 17 milioni di euro. Con i Citizens però non ha mai esordito, nonostante lo avessero preso giovanissimo dal Vasco da Gama, squadra brasiliana nella quale è cresciuto e ha esordito da professionista nel 2016, a 18 anni non ancora compiuti. Dopo un prestito biennale in Spagna, al Girona, l'Aston Villa ha creduto nelle sue doti di mediano e costruttore di gioco davanti la difesa: grande corsa per aggredire l'avversario e coprire il campo, ma anche una buona tecnica per iniziare l'azione. L'arrivo in panchina di Emery nella scorsa stagione ha rappresentato però la svolta per il giocatore, che ha iniziato ad attaccare di più l'area e a segnare, aggiungendo al suo bagaglio ottime doti di incursore (e rigorista). Con il club inglese ha totalizzato tra tutte le competizioni 204 presenze e 22 gol, di cui però 15 con l'allenatore spagnolo. Nel giro della nazionale brasiliana da anni, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, ha partecipato alla Coppa America 2021 ed è nella lista dei convocati anche per quella che partirà il prossimo 20 giugno negli Stati Uniti.