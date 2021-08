E' pronto al lancio il nuovo singolo del cantautore romano Simone Barotti che questa volta si è divertito trasformando la hit della pop star americana Britney Spears in una ballad dai chiari riferimenti Jazz!

Così dopo l'ottimo riscontro del singolo estivo "Amami da ora", che strizzava l'occhio ad atmosfere reaggeton, l'artista capitolino vira ancora una volta promettendo di far dimenticare presto le atmosfere dance del suo brano precedente in favore di un mood decisamente piu' elegante ed etereo del nuovo singolo di prossima uscita. In barba quindi ad ogni regola di marketing Simone continua a toccare ogni tipo di sonorità e passo dopo passo proprio questa caratteristica ne sta delineando l'identità musicale.

La sua "Gimme More" è intensa e piena di pathos con un intreccio di cori (tutti rigorosamente cantati dall'artista) che rendono l'inciso a tinte forti. Una rivisitazione che potrebbe apparire un azzardo ma che in realtà risulta credibile e ben costruita.

Il brano sarà lanciato tra la fine di settembre ed inizio ottobre e sarà impreziosito da un videoclip che sarà girato questa volta dal videomaker GIUSEPPE QUELLO LA' (alias Giuseppe Giraldi) per la prima volta nella squadra di Simone.