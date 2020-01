Assegnati i rinomati Costume Designers Guild Awards, i premi con cui il sindacato dei costumisti americani elegge con cadenza annuale i migliori lavori sartoriali in ambito cinematografico e televisivo. Le loro scelte sono molto attese per le oscar predictions perchè solitamente i vincitori di questi premi conquistano successivamente anche l'Oscar nella categoria Migliori costumi.

Quest'anno ha vinto a sorpresa il lavoro di Mayes C. Rubeo per Jojo Rabbit, battendo la favorita Ruth E. Carter per Dolemite is my name. Combinando questo verdetti con i premi assegnati dalle associazioni dei critici americani risulta chiaro che la sfida per gli Oscar per questa specifica categoria è tra Jojo Rabbit e C'era una volta a Hollywood, con Piccole Donne come terzo incomodo specie dopo i numerosi apprezzamenti da parte della critica americana al minuzioso lavoro di Jacqueline Durran.