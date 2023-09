Il giorno 6 settembre 2023 sono arrivata alla Mostra del cinema di Venezia per la proiezione del film "IO CAPITANO" del regista Matteo Garrone, dedicato all'Africa.

Un film tra fiaba e crudele realtà. In questi anni abbiamo guardato con i nostri occhi le notizie in giro per il mondo di tante persone che hanno tentato di lasciare il loro paese costellato da violenze, torture, speranze e sogni di una vita migliore in un posto diverso dove un uomo potesse scoprire se stesso e una vita più dignitosa.

È così che il regista Matteo Garrone ha iniziato a raccontare la sua storia vista dai nostri occhi come una storia difficile da raccontare ma semplice da ascoltare.

I protagonisti Seydou e Moussa costretti ad un cammino pieno di violenze, insidie, torture e minacce, tra il deserto del Sahara, la Libia Tripoli e l'arrivo in Italia che decreterà il sogno di una vita di speranza in Europa .

IO CAPITANO è un film a metà tra documentario e finzione, tra realtà e fantasia, per descrivere quanto sia diversa la realtà che ogni giorno noi viviamo da quella orribile nella quale sono vissuti Seydou e Moussa, in un Africa costellata da banditi, scafisti disposti ad ingannare migliaia di persone per soldi.

In Senegal, Seydou e Moussa vivono sperando nel sogno di raggiungere l'Europa. Nel loro viaggio i due cuginetti scopriranno che la dignità e il rispetto della vita umana non esistono. Questo li porterà a farsi coraggio e ad avere la forza di affrontare le difficoltà.

Seydou e Moussa, a sedici anni, raggiungeranno l'Italia insieme a tanti senegalesi, africani, donne e bambini... Il loro sogno e' diventato realtà.

In tutte le sale italiane dal 7 settembre

Tra i candidati in concorso alla 80ª ed. della Mostra del Cinema di Venezia.





